Gezwirbelt, geglättet, gestutzt: EM-Titel für Bartträger aus Salzburg

Erfolgreich ist die Europameisterschaft der Bärte in Leogang im Salzburger Pinzgau für die Lokalmatadore gelaufen: Justin Rasser aus Rauris und Franz Zehentner aus Leogang holten zwei EM-Titel in der Kategorie Vollbart - gestylter Oberlippenbart und Business Bart - nach Salzburg.

Vize-Europameister wurden Lukas Schmiderer aus Zell am See und Franz Eder aus Leogang ebenfalls mit ihren Vollbärten - Verdi und Garibaldi -, berichtete die Saalfelden-Leogang-Touristik am Sonntag. Rasser hatte bereits bei der Weltmeisterschaft Platz vier erreicht und feierte nun seinen Triumph. Zehentner freute sich besonders als Obmann der Musikkapelle Leogang und zugleich Mitorganisator der EM über seinen Titel.

Justin Rasser kam als Lokalmatador auf Platz eins.

Rund 300 Besucherinnen und Besucher, Fanclubs sowie Begleiter verwandelten den Turnsaal der Mittelschule Leogang in eine festliche Bühne. 156 Teilnehmer aus mehr als zehn Nationen waren am Start, darunter Bartträger aus Deutschland, Frankreich, Belgien und Israel.

Die Gesichtsbehaarungen wurden in drei Oberkategorien bewertet: Schnauzbärte, Kinn- und Backenbärte sowie Vollbärte. In 21 Unterklassen entschieden Kriterien wie Länge, Dichte, Form, Pflege und Styling über die Titel. Eine siebenköpfige Jury achtete dabei streng auf die internationalen Regeln des Verbandes Deutscher Bartclubs (VDB).