Gezwirbelt, geglättet, gestutzt: EM-Titel für Bartträger aus Salzburg
Erfolgreich ist die Europameisterschaft der Bärte in Leogang im Salzburger Pinzgau für die Lokalmatadore gelaufen: Justin Rasser aus Rauris und Franz Zehentner aus Leogang holten zwei EM-Titel in der Kategorie Vollbart - gestylter Oberlippenbart und Business Bart - nach Salzburg.
Vize-Europameister wurden Lukas Schmiderer aus Zell am See und Franz Eder aus Leogang ebenfalls mit ihren Vollbärten - Verdi und Garibaldi -, berichtete die Saalfelden-Leogang-Touristik am Sonntag. Rasser hatte bereits bei der Weltmeisterschaft Platz vier erreicht und feierte nun seinen Triumph.
Zehentner freute sich besonders als Obmann der Musikkapelle Leogang und zugleich Mitorganisator der EM über seinen Titel.
Rund 300 Besucherinnen und Besucher, Fanclubs sowie Begleiter verwandelten den Turnsaal der Mittelschule Leogang in eine festliche Bühne. 156 Teilnehmer aus mehr als zehn Nationen waren am Start, darunter Bartträger aus Deutschland, Frankreich, Belgien und Israel.
Die Gesichtsbehaarungen wurden in drei Oberkategorien bewertet: Schnauzbärte, Kinn- und Backenbärte sowie Vollbärte. In 21 Unterklassen entschieden Kriterien wie Länge, Dichte, Form, Pflege und Styling über die Titel. Eine siebenköpfige Jury achtete dabei streng auf die internationalen Regeln des Verbandes Deutscher Bartclubs (VDB).
Nicht das erste Mal
Bereits 2005 fand im Pinzgau die Bart-Olympiade statt, 2010 die Bart-Europameisterschaft und 2015 schließlich die Bart-Weltmeisterschaft. „Wir freuen uns sehr, erneut Austragungsort eines so außergewöhnlichen Wettbewerbs zu sein.
Die Bart-EM verbindet Humor, Tradition und internationales Flair - und das passt wunderbar zu unserer Region“, sagte Marco Pointner, Geschäftsführer der Saalfelden-Leogang-Touristik.
