Arbeiter starb bei Absturz einer Gondel in der Stadt Salzburg

Ein tödlicher Arbeitsunfall hat sich Donnerstagvormittag in der Stadt Salzburg ereignet. Medienberichten zufolge stürzte ein Arbeiter von einer Gondel, als diese vermutlich gerade abgebaut wurde.

Die Gondel war offenbar für Werbezwecke eines Skigebietes bei einem Einkaufszentrum im Stadtteil Taxham montiert.