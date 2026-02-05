Salzburg

Arbeiter starb bei Absturz einer Gondel in der Stadt Salzburg

Rettungssanitäter vor Rot-Kreuz-Auto
Mit der Gondel wurde in einem Einkaufszentrum ein Skigebiet beworben.
05.02.26, 18:19

Ein tödlicher Arbeitsunfall hat sich Donnerstagvormittag in der Stadt Salzburg ereignet. Medienberichten zufolge stürzte ein Arbeiter von einer Gondel, als diese vermutlich gerade abgebaut wurde. 

Die Gondel war offenbar für Werbezwecke eines Skigebietes bei einem Einkaufszentrum im Stadtteil Taxham montiert. 

Die Polizei bestätigte gegenüber der APA, dass der Mann tödliche Verletzungen erlitten hatte. Zum Unfallhergang und zur Identität des Verunglückten könne er noch keine Angaben machen, sagte der Polizeisprecher. Er habe noch keinen genauen Sachverhalt vorliegen. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. 

Der Arbeiter ist trotz Reanimationsversuchen durch einen Ersthelfer, einen Notarzt und Rot-Kreuz-Mitarbeiter seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle erlegen. 

