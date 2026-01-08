Anlagebetrug: Salzburger verlor 85.000 Euro

Ein Salzburger hat über den Jahreswechsel 85.000 Euro durch einen Anlagebetrug verloren. Laut Polizei suchte der 65-Jährige im Internet nach einer Geldanlage und stieß dabei auf eine gefälschte Seite einer Bank. Er eröffnete Mitte Dezember ein Konto und überwies das Geld.

Weil er ab 6. Jänner auf das Konto nicht mehr zugreifen konnte, erstattete er Anzeige bei der Polizei. "Die Ermittlungen laufen", sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag.