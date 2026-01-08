Anlagebetrug: Salzburger verlor 85.000 Euro
Ein Salzburger hat über den Jahreswechsel 85.000 Euro durch einen Anlagebetrug verloren. Laut Polizei suchte der 65-Jährige im Internet nach einer Geldanlage und stieß dabei auf eine gefälschte Seite einer Bank. Er eröffnete Mitte Dezember ein Konto und überwies das Geld.
Weil er ab 6. Jänner auf das Konto nicht mehr zugreifen konnte, erstattete er Anzeige bei der Polizei. "Die Ermittlungen laufen", sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag.
Gefälschte App
Trotz Warnungen seitens der Exekutive und Hinweisen, wie Kriminelle vorgehen, tappen immer wieder potenzielle Geldanleger in die Falle von Betrügern. Bereits gestern wurde bekannt, dass ein Salzburger aus dem Flachgau rund 50.000 Euro an Anlagebetrüger überwiesen hatte. Der 42-Jährige kaufte Aktien in mehreren Teilbeträgen von November 2025 bis Jänner 2026 über eine gefälschte App, das Geld ging an ausländische Konten.
