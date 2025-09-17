Investitionsschwindel in Salzburg: Mann um 100.000 Euro geprellt
Salzburger wurde von einer unbekannten Person zu Investitionen in Kryptowährungen und Aktien überredet.
Ein 43-jähriger Mann aus dem Flachgau in Salzburg wurde Opfer eines Anlagebetrugs: Der Mann und verlor dabei rund 100.000 Euro, teilte die Landespolizeidirektion am Mittwoch mit.
Demnach wurde der 43-Jährige zwischen 20. August und 16. September von einer derzeit noch unbekannten Person über einen nicht näher spezifizierten Kommunikationsdienst kontaktiert: Dabei soll der Salzburger überredet worden sein, in Kryptowährungen und Aktien zu investieren.
Der 43-Jährige überwies insgesamt rund 100.000 Euro für die vermeintlich gewinnbringenden Anlagen, Gewinne gab es aber keine. Nun erstattete er Anzeige.
