Investitionsschwindel in Salzburg: Mann um 100.000 Euro geprellt

Ein 43-jähriger Mann aus dem Flachgau in Salzburg wurde Opfer eines Anlagebetrugs : Der Mann und verlor dabei rund 100.000 Euro , teilte die Landespolizeidirektion am Mittwoch mit.

Demnach wurde der 43-Jährige zwischen 20. August und 16. September von einer derzeit noch unbekannten Person über einen nicht näher spezifizierten Kommunikationsdienst kontaktiert: Dabei soll der Salzburger überredet worden sein, in Kryptowährungen und Aktien zu investieren.

Der 43-Jährige überwies insgesamt rund 100.000 Euro für die vermeintlich gewinnbringenden Anlagen, Gewinne gab es aber keine. Nun erstattete er Anzeige.