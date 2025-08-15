Alkolenker krachte im Flachgau gegen Motorrad: Drei Verletzte

Ein 26-jähriger Alkolenker ist am Freitag in der Früh in Anthering (Flachgau) mit seinem Pkw frontal in ein Motorrad gekracht. Der Flachgauer geriet während der Fahrt auf der Lamprechtshausner Bundesstraße (B156) mehrmals auf die Gegenfahrbahn.

Der Wagen prallte schließlich gegen eine Leitschiene und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Motorrad, auf dem hinter dem 60-jährigen Lenker eine 52-jährige Beifahrerin saß.