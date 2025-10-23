55-Jähriger Gewalttäter aus OÖ: Lebensgefährtin verletzt, Familie bedroht

Die Salzburger Polizei hat am Mittwoch einen 55-jährigen Mann aus Oberösterreich festgenommen. Der Tatverdächtige soll mehrere Familienmitglieder bedroht haben. Zuvor soll er bereits seine Lebensgefährtin in Oberösterreich verletzt haben, wie die Polizei Salzburg mitteilte.

Nach einer Anzeige durch ein Ehepaar am Mittwochvormittag leiteten die Polizeibehörden in Salzburg und Oberösterreich umgehend eine Fahndung ein. Aufgrund der als konkret eingestuften Gefährdungslage wurden Spezialkräfte hinzugezogen. Der Beschuldigte konnte schließlich im Stadtgebiet von Salzburg in seinem Fahrzeug angehalten und festgenommen werden.

Gefährliche Gegenstände sichergestellt

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten einen Totschläger sowie einen Brandbeschleuniger, die sichergestellt wurden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels wurde der mutmaßliche Täter in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und dem Ausmaß der Bedrohungen dauern an.