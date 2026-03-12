Pinzgau: 25-jähriger Motorradlenker bei Unfall verstorben

In Bramberg am Wildkogel (Pinzgau) hat sich am späten Mittwochnachmittag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet.

Ein 25-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk kollidierte auf der Gerlos Bundesstraße (B165) aus noch unbekannter Ursache mit dem Wagen eines 18-jährigen Autolenkers.