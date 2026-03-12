Pinzgau: 25-jähriger Motorradlenker bei Unfall verstorben
Der Biker kollidierte auf der Gerlos Bundesstraße mit einem Auto. Die Unfallursache ist noch ungeklärt.
In Bramberg am Wildkogel (Pinzgau) hat sich am späten Mittwochnachmittag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet.
Ein 25-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk kollidierte auf der Gerlos Bundesstraße (B165) aus noch unbekannter Ursache mit dem Wagen eines 18-jährigen Autolenkers.
Dabei zog sich der Biker letale Verletzungen zu, berichtete die Polizei. Der Fahrer des Autos wurde verletzt, ein mit ihm durchgeführter Alkotest sowie ein Drogen-Schnelltest verliefen negativ.
