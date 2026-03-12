Salzburg

Pinzgau: 25-jähriger Motorradlenker bei Unfall verstorben

Der Biker kollidierte auf der Gerlos Bundesstraße mit einem Auto. Die Unfallursache ist noch ungeklärt.
12.03.2026, 09:14

In Bramberg am Wildkogel (Pinzgau) hat sich am späten Mittwochnachmittag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. 

Ein 25-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk kollidierte auf der Gerlos Bundesstraße (B165) aus noch unbekannter Ursache mit dem Wagen eines 18-jährigen Autolenkers.

Dabei zog sich der Biker letale Verletzungen zu, berichtete die Polizei. Der Fahrer des Autos wurde verletzt, ein mit ihm durchgeführter Alkotest sowie ein Drogen-Schnelltest verliefen negativ.

Salzburg
Agenturen  | 

