23-Jähriger starb bei Motorradunfall in Salzburg

Ein 23-Jähriger aus dem Pinzgau ist Sonntagvormittag tödlich mit seinem Motorrad verunglückt.

Der Mann war auf der Hochkönigstraße (B164) unterwegs, als er kurz vor Bischofshofen (Pongau) in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor, stürzte und sich dabei tödlich verletzte.