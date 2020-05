Zweites Todesopfer: Mann starb nach Brand

Der Wohnhausbrand in der Nacht auf Samstag in Leoben hat sein zweites Todesopfer gefordert: Ein 43-jähriger Bewohner starb am Samstagnachmittag im Landeskrankenhaus Graz. Seine 24-jährige Lebensgefährtin war bereits beim Brand an Rauchgasen erstickt. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann mit einer Zigarette im Bett eingeschlafen ist und so das Feuer entfacht wurde. Seine 86-jährige Adoptivmutter kam leicht verletzt davon.

Das Feuer war im Schlafzimmer der Frau und ihres 43-jährigen Lebensgefährten im ersten Stock ausgebrochen. Beide waren am Abend noch in einem Lokal gewesen, der Mann kam vor der 24-Jährigen nach Hause. Sie legte sich rund eine Stunde später nicht ins Schlafzimmer, sondern in ein angrenzendes Büro. Beide Türen waren offen. Sie dürfte – anders als der Lebensgefährte – das Feuer nicht bemerkt haben. Der 43-jährige verließ das Zimmer noch und brach im Gang zur Küche zusammen. Der Mann erlitt schwere Verletzungen.

Die dritte Person im Haus war die 86-jährige Adoptivmutter des Mannes. Sie war es, die den Brand trotz geschlossener Schlafzimmertür bemerkte und Alarm schlug.