Zwei Paragleiterabstürze in Tirol: Verletzte ins Spital geflogen

Zwei Paragleiterpiloten sind am Sonntag in Westendorf (Bezirk Kitzbühel) beim Paragleiter-Startplatz Choralpe abgestürzt und haben sich dabei verletzt. Beide wurden in Krankenhäuser geflogen, berichtete die Polizei.

Ursache für die etwa zwei Stunden auseinanderliegenden Abstürze war jeweils, dass der Schirm kurz nach dem Start wegen Turbulenzen zusammenklappte.

Der Gleitschirm eines 48 Jahre alten Deutschen klappte um 11.45 Uhr etwa 50 Meter nach dem Start zusammen.

➤ Mehr dazu: Frau (53) stirbt bei Paragleiter-Unfall

Der Mann stürzte 20 Meter spiralförmig nach unten und prallte gegen den Starthang. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.

Gegen 14.10 Uhr klappte der Schirm eines 41-jährigen Deutschen zusammen, er stürzte etwa zwei Meter tief ab. Der Verletzte wurde ins Bezirkskrankenhaus Kufstein geflogen.