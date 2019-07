Zwei junge Störche aus Horst geborgen

Am Montag wurde einer der beiden Störche verletzt in der Nähe einer Wohnsiedlung gefunden. Das Tier hatte einen gebrochenen Flügel, es musste zur Veterinärmedizinischen Universität Wien gebracht werden. Die Verletzung ist so schwer, dass der Vogel nie mehr fliegen kann; eventuell muss sein Flügel sogar amputiert werden.