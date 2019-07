Verletzter Storch gerettet, Sorge um Jungtiere in der Steiermark

In Eibiswald in der Weststeiermark herrscht derzeit Sorge um drei junge Störche: Freiwillige Feuerwehr und örtlicher Tierarzt bargen am Montag ein verletztes Elterntier, doch für den gesunden zweiten Vogel könnte die Versorgung von drei hungrigen Jungen zu viel sein. Nun wird überlegt, ob für den Nachwuchs fachmännsiche Aufzucht durch Menschenhand möglich sein könnte.