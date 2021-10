Zwei Jahre langer Freigang: Mann wieder zurück im Gefängnis

Einen genehmigten Ausgang aus der Justizanstalt nützte ein Mann, um gar nicht mehr in das Gefängnis in Puch-Urstein im Tennengau zurückzukehren: Mitte Dezember 2019 tauchte der damals 24-Jährige in Salzburg einfach unter.

Am Freitag jedoch geriet der Mann im Stadtteil Taxham in eine Polizeikontrolle: Er hatte geringe Menge Cannabis bei sich, seine Daten wurden überprüft - da tauchte der offene Haftbefehl auf.

Die Beamten brachten den 26-Jährigen in die Justizanstalt, auf ihn warten nun mehrere Anzeigen. Der Salzburger wartet darauf nun in der Strafhaft, er wurde wegen Nötigung und Gewaltdelikten verurteilt. Einige Monate Haft sind noch zu verbüßen.