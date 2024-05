Zeitzeugin über die "Mühlviertler Hasenjagd": Von 500 überlebten nur 11

2.000 bis 5.000 sogenannte „K“-Häftlinge wurden ab Frühjahr 1944 nach Mauthausen deportiert. Es waren vor allem sowjetische Offiziere, die Fluchtversuche unternommen hatten, sowie Zwangsarbeiter.

Zumindest 350 von ihnen exekutierte die SS, der Großteil wurde im vom übrigen Lager isolierten Block 20 dem Sterben überlassen. Die Häftlinge mussten auf dem Boden schlafen, erhielten kaum Nahrung und hatten keine Chance zu überleben. Angesichts der aussichtslosen Situation unternahmen in der Nacht zum 2. Februar 1945 mehr als 500 „K“-Häftlinge einen Massenausbruch. Bewaffnet mit Pflastersteinen, Feuerlöschern, Seifen- und Kohlestücken griffen sie die Wachtürme an und warfen feuchte Decken über den elektrisch geladenen Stacheldraht. Der dadurch herbeigeführte Kurzschluss ermöglichte es ihnen, die Lagermauer zu überwinden.

Wegen ihres schlechten körperlichen Zustandes brachen viele bald zusammen, andere starben im Kugelhagel der Wachmannschaften. 419 Personen gelang es zu entkommen.

Bauernfamilien retteten 11 Menschen das Leben

Die im Block 20 Zurückgebliebenen wurden noch in derselben Nacht ermordet. Am Morgen wurde eine Großfahndung eingeleitet, an der sich neben SS, Gendarmerie, Wehrmacht und Volkssturm auch zahlreiche Zivilpersonen beteiligten. Fast alle Geflüchteten wurden bei der zynisch als „Mühlviertler Hasenjagd“ bezeichneten Suche ergriffen. Die meisten wurden noch an Ort und Stelle ermordet, die übrigen im KZ Mauthausen. In der Landwirtschaft eingesetzte Zwangsarbeiter und einige Bauernfamilien, die sich der Mitwirkung an der Mordaktion widersetzten, retteten elf das Leben.

Größere Bekanntheit in Österreich erlangten die Ereignisse durch die fiktive Verfilmung „Hasenjagd – vor lauter Feigheit gibt es kein Erbarmen“ von Regisseur Andreas Gruber 1994. Auf Initiative der Sozialistischen Jugend wurde in Ried in der Riedmark ein Gedenkstein errichtet und am 5. Mai 2001 eingeweiht.