„Zack die Bohne“: Tempeh soll österreichische Küchen erobern

Regionalität ist dem Produzenten wichtig

Regionalität ist dem jungen Unternehmer wichtig, das verwendete Soja bezieht er aus der Sojamühle in St. Pölten. Das geschälte Soja wird eingeweicht, gekocht, ausgekühlt, mit Apfelessig und Starterkulturen vermengt und reift dann 35 bis 40 Stunden.

Was nach einem ausgereiften Rezept klingt, war in der Umsetzung nicht so einfach, vor allem der Einstieg in die Lebensmittelindustrie forderte den Niederösterreicher: „Ich bin froh, dass in Österreich alles so geregelt ist, aber es macht es nicht einfach. Man braucht viel Durchhaltevermögen.“ Das Durchhaltevermögen hat er, denn seine Produkte werden heute vor allem in Gastronomiebetrieben und Gemeinschaftsverpflegungen – sein größter Kunde ist das Burgerlokal „Le Burger“, wo das Tempeh in allen 18 Standorten fixer Bestandteil der Speisekarte ist.

Noch nicht im Bewusstsein verankert

Doch so ganz ist das Grundnahrungsmittel aus Indonesien noch nicht im Bewusstsein der Menschen verankert. Auch das will der junge Unternehmer ändern: mit Workshops zum Tempeh-Kennenlernen. Teilweise stellt er das Produkt auch Jungköchen zur Verfügung, damit diese möglichst früh mit dem Produkt in Berührung kommen.

Sein Ziel ist, Tempeh als Grundnahrungsmittel in Österreich zu etablieren. Denn auch in Indonesien wird Tempeh nicht als Alternative zum Fleisch geführt, sondern als Hauptkomponente. Der Gründer von „Zack die Bohne“ sieht darin die Zukunft: Das Sojaprodukt ist arm an Kalorien, enthält aber viele Proteine und gesunde Fette, die lange satt machen. „Es geht nicht darum, dass es ein veganes Produkt ist, sondern darum, dass es guttut“, betont Weichhart.