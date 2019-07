Wolfsalarm im Wienerwald

Zwei Nächte hinter einander brachen die Rinder der Familie in der Nacht aus, ein Ochse durchbrach in Panik sogar einen Sperrbalken in der Stärke eines Telefonmastes und verletzte sich dabei. „Die Hunde haben verrückt gespielt. Wir hatten zwei Mal den Eindruck, dass ein Raubtier das schwächste Kalb schon von der Herde separiert hatte“, erzählt Beer. Familienmitglieder patrouillierten einige Nächte lang mit Hunden, trieben die versprengten Rinder zurück. Dabei entdeckte die Mutter von Beer, eine Tierärztin, im Schein ihrer Taschenlampe aus etwa sieben Metern Entfernung ein Tier sah, das sie ansah und das „ein Wolf sein könnte“. Gleichzeitig nahm sie wahr, dass neben dem Tier im Gebüsch ein weiteres herum trappelte: „Es könnten also zwei gewesen sein.“