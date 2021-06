Wolfgang Puck landet mit Restaurant auf Flughafen Wien

"Ich freue mich sehr, dieses kleine Restaurant an dem Ort zu eröffnen, an dem meine Reise begann. Es ist etwas ganz besonderes für mich", wurde Puck in einer Aussendung zitiert. Der Starkoch hat zwei Michelin Sterne erkocht und betreibt mehr als 100 Restaurants weltweit. Im Frühjahr 2017 wurde er mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood geehrt. Den Anfang hatte seine Erfolgsgeschichte 1982 mit dem "Spago" in Beverly Hills genommen.