Wolf in Kärnten von Pkw erfasst: Jäger erlöste verletztes Tier

Porträt eines grauen Wolfs Canis Lupus, eine Nahaufnahme eines Raubtiers.
Das Tier hatte in der Nacht plötzlich die Bundesstraße überquert. Ein Jäger fand den verletzten Wolf.
05.12.25, 11:18
Ein 56 Jahre alter Pkw-Lenker aus dem Kärntner Bezirk Hermagor hat in der Nacht auf Freitag einen plötzlich bei Köstendorf bei St. Stefan im Gailtal die B111 querenden Wolf angefahren.

Das Tier wurde verletzt und schleppte sich noch weiter. 

Ein Jäger fand den Wolf wenig später, aufgrund der Verletzungen musste er ihn erlösen. Am Pkw entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten mit.

