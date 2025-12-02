Erneut Wolf in Kärnten erlegt: Abschuss neben Wohngebäude

Erneut ist in Kärnten ein Wolf legal geschossen worden. Ein "Risikowolf" sei in der Nacht auf Dienstag im Bezirk Hermagor erlegt worden, teilte der Landespressedienst mit. Der Abschuss sei ordnungsgemäß gemeldet und durch Sachverständige begutachtet worden. Die Vorgaben der betreffenden Verordnung seien eingehalten worden.

Der Abschuss sei direkt neben einem bewohnten Gebäude erfolgt. Im laufenden Jahr war es der 10. Abschuss eines Wolfs in Kärnten.