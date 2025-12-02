Erneut Wolf in Kärnten erlegt: Abschuss neben Wohngebäude
Erneut ist in Kärnten ein Wolf legal geschossen worden. Ein "Risikowolf" sei in der Nacht auf Dienstag im Bezirk Hermagor erlegt worden, teilte der Landespressedienst mit. Der Abschuss sei ordnungsgemäß gemeldet und durch Sachverständige begutachtet worden. Die Vorgaben der betreffenden Verordnung seien eingehalten worden.
Der Abschuss sei direkt neben einem bewohnten Gebäude erfolgt. Im laufenden Jahr war es der 10. Abschuss eines Wolfs in Kärnten.
2022 hatte das Land den Abschuss von Wölfen rechtlich erleichtert. Das Modell, die Entnahmen per Verordnung zu ermöglichen, wurde in der Folge von mehreren Bundesländern übernommen. In Kärnten wurde im November vor drei Jahren erstmals ein Wolf auf Basis dieser Regelung erschossen.
Seither wurden - inklusive den jüngsten Abschuss - bereits 28 der Raubtiere erlegt.
