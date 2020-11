Wochenendwetter: Kalt, aber sehr sonnig

Nach einer verbreitet frostigen Nacht gibt es am Samstag tagsüber viel Sonnenschein. Der Himmel zeigt sich vielfach wolkenlos oder nur mit wenigen dünnen Schleierwolken. Im Osten hingegen machen sich zeitweise auch Wolken bemerkbar. Es ist nur schwach windig mit Frühtemperaturen von minus fünf bis plus ein Grad, inneralpin ist es morgens deutlich kälter. Mehr als zwei bis sieben Grad darf man sich tagsüber nicht erwarten.

Sonntag: bis zu 15 Grad

Der Sonntag startet in einigen Becken und Tälern mit lokalem Frühnebel. Unter dem Einfluss von hohem Luftdruck scheint jedoch bis zum Abend die Sonne insgesamt verbreitet. Erst im Laufe des Nachmittags ziehen von Westen langsam dichtere Wolken auf. Es weht schwacher bis mäßiger, im Osten örtlich auch lebhafter Wind aus West. In der Früh zeigt das Thermometer minus fünf bis plus ein Grad, am Tag maximal fünf bis 15 Grad.