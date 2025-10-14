Am Wochenende muss erneut mit Staus gerechnet werden

Und es geht munter weiter mit den Herbstferien: Am Wochenende beginnen in den deutschen Bundesländern Brandenburg, Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sowie in Teilen der Niederlande die Ferien. Viele Urlauber werden sich in Richtung Österreich und weiter nach Süden aufmachen. Erfahrungsgemäß bedeutet das, dass sich viele bereits am Freitagnachmittag und am Samstag auf den Weg in den Urlaub machen.

Daher sind laut Prognosen der Verkehrsexperten des ARBÖ Staus und lange Verzögerungen auf folgenden Strecken sehr wahrscheinlich:

- Westautobahn (A1) im Großraum Salzburg

- Pyhrnautobahn (A9) vor der Tunnelkette Klaus sowie im Bereich des Bosruck- und Gleinalmtunnels

- Tauernautobahn (A10) zwischen dem Knoten Salzburg und Hallein sowie vor den Tunnelportalen zwischen Golling und Pass Lueg, vor dem Tauern- und Katschbergtunnel und im Großraum Villach

- Inntalautobahn (A12) vor der Einreise an der Grenze Kufstein/Kiefersfelden sowie im Großraum Innsbruck

- Brennerautobahn (A13) zwischen Innsbruck und der Mautstelle Schönberg sowie im Bereich der Baustelle bei der Luegbrücke

- Fernpass Straße (B179) auf dem gesamten Verlauf mit möglicher Blockabfertigung vor dem Grenztunnel Vils/Füssen und dem Lermoosertunnel.