Am Wochenende muss erneut mit Staus gerechnet werden
Und es geht munter weiter mit den Herbstferien: Am Wochenende beginnen in den deutschen Bundesländern Brandenburg, Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sowie in Teilen der Niederlande die Ferien. Viele Urlauber werden sich in Richtung Österreich und weiter nach Süden aufmachen. Erfahrungsgemäß bedeutet das, dass sich viele bereits am Freitagnachmittag und am Samstag auf den Weg in den Urlaub machen.
Daher sind laut Prognosen der Verkehrsexperten des ARBÖ Staus und lange Verzögerungen auf folgenden Strecken sehr wahrscheinlich:
- Westautobahn (A1) im Großraum Salzburg
- Pyhrnautobahn (A9) vor der Tunnelkette Klaus sowie im Bereich des Bosruck- und Gleinalmtunnels
- Tauernautobahn (A10) zwischen dem Knoten Salzburg und Hallein sowie vor den Tunnelportalen zwischen Golling und Pass Lueg, vor dem Tauern- und Katschbergtunnel und im Großraum Villach
- Inntalautobahn (A12) vor der Einreise an der Grenze Kufstein/Kiefersfelden sowie im Großraum Innsbruck
- Brennerautobahn (A13) zwischen Innsbruck und der Mautstelle Schönberg sowie im Bereich der Baustelle bei der Luegbrücke
- Fernpass Straße (B179) auf dem gesamten Verlauf mit möglicher Blockabfertigung vor dem Grenztunnel Vils/Füssen und dem Lermoosertunnel.
„Erste Bank Open“ als Zuschauermagnet in Wien
Am Wochenende startet auch das heurige „Erste Bank Open 500“ in der Wiener Stadthalle. Von Samstag bis Sonntag kämpfen Teilnehmer wie Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas oder Sebastian Ofner um den Turniersieg. Bereits zur Qualifikation am Samstag und Sonntag sind längere Verzögerungen rund um die Stadthalle nicht unwahrscheinlich.
Betroffen sein werden insbesondere die Gablenzgasse, die Hütteldorfer Straße sowie der Neubaugürtel. Der ARBÖ empfiehlt Autofahrern, beim Parken auf die Märzparkgarage und die Stadthallengarage mit Veranstaltungspauschalen auszuweichen. Eine gute Alternative sind auch die Öffis wie die U6 oder die Straßenbahnlinien 6, 9, 18 und 49.
Der „Caravan Salon Austria 2025“ bringt wiederum zehntausende Besucher nach Wels: Von Mittwoch bis Sonntag wird Wels zum „Mekka für Campingbegeisterte“ in Österreich. Zum Messegelände in der zweitgrößten Stadt Oberösterreichs werden zehntausende Besucher strömen. Besonders am Samstag und Sonntag werden längere Verzögerungen auf den Straßen rund um das Veranstaltungsgelände nicht zu vermeiden sein.
Central European Rallye: Nur kurze Verzögerungen
Von Donnerstag bis Sonntag findet die Central European Rallye im Dreiländereck Deutschland, Tschechien und Österreich statt. Am Sonntag werden auch zwei Wertungsprüfungen in Österreich ausgetragen. Die Prüfung „Beyond Borders“ trifft gegen ca. 8:30 Uhr an der Grenze bei Fuchsödt, Gemeinde Kollerschlag im Bezirk Rohrbach, ein und führt anschließend über Mistlberg - Lamprechtswiesen - Haslebach nach Schöffgattern.
Die zweite Prüfung „Mühltal“ startet ab ca. 10 Uhr in Harrau und führt über Liebetsberg - Schönberg nach Peilstein im Mühlviertel. Auch wenn die Veranstaltung heuer erneut viele Besucher anziehen wird, ist laut ARBÖ-Verkehrsexperten nur mit minimalen Verkehrsbehinderungen in der Region zu rechnen.
