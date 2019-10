Wochenende: Ausläufer von Hurrikan Lorenzo bringen Regen und Schnee

In den kommenden Tagen treffen die Ausläufer von Hurrikan Lorenzo, dem jemals am weitesten nordöstlich beobachteten Wirbelsturm, auf Österreich. Gefahr in Verzug ist aber nicht. „Für den Normalbürger präsentiert sich der ehemalige Hurrikan der höchsten Kategorie nur noch als ganz gewöhnliches Tiefdruckgebiet“, sagt Manfred Spatzierer von Ubimet.

Das bedeutet aber freilich ein verregnetes Herbstwochenende, im Gebirge mit ersten Wintergrüßen. Am Samstag ziehen dichte Wolken durch, die am Vormittag in den Staulagen des Nordens für intensiven Regen sorgen können. Auch im Osten wird es regnen. Die Schneefallgrenze sinkt teilweise bis unter 1.500 Meter Seehöhe. Im Süden sind dagegen nur einzelne, lokale Schauer zu erwarten. Die Tageshöchstwerte liegen bei zehn bis 18 Grad.