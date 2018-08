Rekordsommer: 37-Grad-Marke geknackt

In Wien ist man derweil auf Rekordkurs. Die Wetterstation Wien Innere Stadt hat die 15. Tropennacht in Folge gemessen. Hier könnte noch diese Woche ein neuer Rekord aufgestellt werden: Die längste Serie an dieser Stelle waren 17 Tropennächte hintereinander im Sommer 1994. Der Österreichrekord liegt bei 18 Nächten nicht unter 20 Grad Celsius, der im selben Jahr an der nicht mehr vorhandenen Station Währinger Straße aufgestellt wurde.