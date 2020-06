Wirbel um „Stimmenkaiser“

Günes

Intrige

Vorzugsstimme

dementiert die Vorwürfe zur Gänze und spricht von einer. Es stimme zwar, dass er in Moscheen, in Vereinen und bei Hausbesuchen um diegebeten habe – daran sei aber nichts Verbotenes. „Ich finde es traurig, dass mein Erfolg derart in den Dreck gezogen wird. Ich habe hart dafür gearbeitet.“ Er befürchtet, dass sein Name jetzt beschädigt worden ist, bevor seine politische Karriere überhaupt angefangen hat.

Fraglich ist nämlich, ob sich diese Gerüchte überhaupt mit Fakten belegen lassen. Zumindest sieht die Wahlbehörde derzeit keine Hinweise auf eine Manipulation. ÖVP-Klubobmann Christoph Fuchs fordert am Montag den Leiter der Behörde auf, den Wahlakt öffnen zu lassen. Er will wissen, ob Wahlkarten an Drittadressen wie etwa Vereinslokale geschickt wurden und ob die Karten gebündelt zurückgeschickt worden sind.

Der Magistrat prüfe jetzt, ob die Öffnung des versiegelten Akts möglich ist, sagt Sprecher Johannes Greifeneder. Und selbst wenn, bezweifelt er, dass es darin Antworten gibt. „Die eingesendeten Kuverts werden bei der Behörde von den Wahlkarten getrennt, damit das Wahlgeheimnis gewährleistet ist.“