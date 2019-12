Winter-Fahrverbote in Tirol: 7.500 "Stauflüchtlinge" abgestraft

Besonders viele "Stauflüchtlinge" gab es am 28. Dezember im Raum Reutte im Bereich der Abfahrten von der Achsensee Straße in Maurach am Achensee, in Langkampfen bzw. Niederbreitenbach und auf der Brucker Straße bei Sankt Gertraudi, hieß es. Die Polizei hatte auch etliche Strafen von bis zu 60 Euro ausgesprochen.

"Das vergangene Wochenende hat wieder eindrucksvoll gezeigt, wie groß der Bedarf an solchen verkehrslenkenden Notwehrmaßnahmen in vielen Teilen Tirols ist", sagte auch LHStv. und Verkehrslandesrätin Felipe. Laufende Evaluierungen würden dabei helfen, die "Treffsicherheit" der Maßnahme sicherzustellen und "zu entscheiden, ob es da oder dort weitere Entlastungsmaßnahmen braucht", betonte sie.