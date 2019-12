Winter adé: Kaum Chance auf weiße Weihnachten

Von Winter keine Spur. Gerade im Westen und Süden des Landes bläst der Föhn warme Luft vor sich her. Und so wurde in der Nacht auf Dienstag die absolut wärmste Dezembernacht seit Messbeginn verzeichnet. Das Thermometer kletterte auf sage und schreibe 13,9 Grad in Feldkirch. Bereits in der Früh hatte es beinahe frühsommerliche 20 Grad.

Und auch wenn die Temperaturen gegen Wochenende hin wieder fallen sollen, machen Sie sich, wenn Sie im Flachland wohnen, eher keine Hoffnungen: Die Chancen auf weiße Weihnachten sind äußerst gering.