Windböen mit bis zu 130 km/h im Osten Österreichs erwartet

Ein Hoch im Westen und ein Tief im Osten werden dem dazwischen liegendem Österreich am Dienstagnachmittag heftigen Wind bescheren. In den höheren Lagen Ostösterreichs, vom Wienerwald bis Rax/Schneeberg sowie der Buckligen Welt und dem Leithagebirge, erwartet die ZAMG Böen bis zu 130 km/h. Im Wiener Becken werden es immerhin noch 70 bis 90 km/h.

Wohl das erste Sturmopfer war die ORF-Sendung Guten Morgen Österreich, die aus Wien übertragen werden sollte. Aufgrund der hohen Windgeschwindigkeiten musste die Übertragung abgebrochen werden. Auf der Jubiläumswarte in Wien wurde Dienstagvormittag laut ORF Wien österreichweit mit 100 km/h die höchste Geschwindigkeit gemessen. Im Rathauspark wurden wetterbedingt die Eislaufflächen gesperrt, wie die Veranstalter mitteilten.

Beachtliche Neuschneemengen

Foto: dpa/Julian Stratenschulte Auch die ersten ergiebigen Schneefälle werden durch die aktuelle Wetterlage erwartet. 30 bis 40 Zentimeter werden bis einschließlich Mittwoch vom Salzkammergut bis ins westliche Niederösterreich herunterkommen. Am meisten wird es wohl am Ötscher, Hochkar und Mariazeller Raum geben. Noch am Dienstagnachmittag werden die Niederschläge beginnen, die im Laufe der Nacht noch zunehmen sollten. Im Osten sind in niedrigeren Lagen Graupelschauer möglich.

Temperaturen um den Gefrierpunkt

Von einem Wintersturm wollte der Fachmann der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik nicht sprechen, es wären einfach extreme Luftdruckgegensätze, die im Osten all jene durchbeuteln, die sich ins Freie wagen. Im Verlauf der zweiten Nachthälfte sollten zwar die Niederschläge zunehmen, dafür aber der Wind nachlassen. Am Mittwoch würden nur mehr maximal 70 km/h erwartet.

Die Temperaturen werden um den Gefrierpunkt liegen, im Westen aber auf sieben, acht Grad Plus klettern, in Wien auf vier bis fünf Grad.

> > Hier geht's zum Wetter auf KURIER.at

Sturmflut überschwemmte Hafen in Hamburg

Foto: APA/dpa/Daniel Bockwoldt Eine Sturmflut hat unterdessen in Hamburg verschiedene Hafenbereiche an der Elbe unter Wasser gesetzt. Dem Lagezentrum der Polizei zufolge lag der Scheitelpunkt des Hochwassers in der Nacht zum Dienstag 2,73 Meter höher als das mittlere Hochwasser. Straßen im Hafengebiet und unter anderem auch der Fischmarkt wurden dadurch überflutet. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht.

Foto: APA/dpa/Ingo Wagner Laut dem deutschen Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) gab es auch an der Nordseeküste Pegel von teilweise über zwei Metern. Dem Seewetterdienst zufolge kam es dort mancherorts - etwa auf der Insel Sylt - zu nächtlichen Windböen der Stärke 11, an der Ostseeküste vereinzelt sogar zu Böen der höchsten Stufe 12 mit bis zu 120 Stundenkilometern.

Stürmische Tage auch in Skandinavien

Von wegen Stille Nacht: Auch über Skandinavien ist am zweiten Weihnachtstag ein heftiger Sturm hinweggefegt. "Urd" setzte am Montag in Schweden, Norwegen und Dänemark Straßen unter Wasser, verursachte Stromausfälle und stürzte Bäume um. Die Öresundbrücke zwischen Kopenhagen und Malmö war in der Nacht auf Dienstag geschlossen.

Foto: EPA/MARKUS SCHOLZ Auf der Insel Seeland standen einige Ferienhäuser unter Wasser. Zwischen Rostock und dem dänischen Gedser sollten bis Dienstag früh keine Fähren ablegen. Auch in Norwegen blieben Schiffe in den Häfen, Flugzeuge aus Bergen und Oslo hoben verspätet oder gar nicht ab. 70.000 Haushalte im Land waren ohne Strom. In Südschweden fielen Züge aus, in Göteborg standen Keller unter Wasser. Verletzte gab es aber nicht.