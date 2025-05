"Wiener Weinen": Wieso am Schottentor aus Tränen Salz wird

In der Saline wird an diesem Freitag hart gearbeitet. Salz wird geschaufelt und gesiebt und immer wieder wird Sole in die komplexe Verdampfungsapparatur eingefüllt. Das Ungewöhnliche daran: Die Saline befindet sich im Wiener Jonasreindl, direkt am Öffi-Knotenpunkt Schottentor. Und die Sole ist nichts anderes als die gespendeten Tränen der Wienerinnen und Wiener. Unter dem Namen „Wiener Weinen“ betreiben die Künstlerinnen Barbara Ungepflegt, Hanna Hollmann und Marie Vermont hier noch bis 21. Mai die Tränensaline.