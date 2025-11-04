Wer bestraft in Wien die Umweltverschmutzer?

Wien steht auf Klimaschutz. Klimafitte Plätze, LED-Beleuchtung, Öffis – die Liste ist lang. Die Tschickstummel aber liegen noch immer in jedem Gully. Dabei macht bekanntlich das Kleinvieh ordentlich Mist. Dass jemand fürs Wegwerfen einer Zigarette oder eines Kaugummis bestraft wurde, hört man aber praktisch nie. Wo also bleiben die Strafen?

Die Wiener „Waste Watcher“, also jene Einsatzgruppe, die in Wien für die Einhaltung des Wiener Reinhaltegesetzes verantwortlich ist, hat im Jahr 2024 ganze 12.157 Organstrafen verhängt und 1.290 Anzeigen erstattet. Eine beachtliche Bilanz. Sofern man die Tatsache missachtet, dass laut der Österreichischen Gesundheitskasse allein in Wien rund 30 Prozent der Bevölkerung raucht. Die „Waste Watcher“ können aber schließlich nicht überall gleichzeitig sein. Schon allein deshalb, weil es nur 30 von ihnen gibt. Zwei Ansichten Deutlich mehr Beamte hat die Wiener Polizei. Und dass auch sie verantwortlich sein könnten, klingt logisch: Verunreinigung des öffentlichen Grundes ist verboten, die Polizei ahndet Verbote. Oder? Na ja, ganz klar ist das in diesem Fall nicht. Da gibt es zwei Ansichten.