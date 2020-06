Frau bei Sturm von Ast getötet

In der Bundeshauptstadt erreichte der Sturm Spitzen von über 100 km/h. Die Feuerwehr stand im Dauereinsatz: "Wir haben das fünffache Einsatzaufkommen", erzählt Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf. Am frühen Sonntagnachmittag waren es um 500 Ausfahrten mehr als an normalen Tagen.

Das Unglück ereignete sich kurz vor 14.30 Uhr an der Kreuzung Lobaugasse/ Mühlwasserpromenade. Die Frau starb noch an Ort und Stelle. Die Einsatzkräfte der Wiener Rettung konnten dem Opfer nicht mehr helfen. Ein Ast mit rund 40 Zentimeter Durchmesser dürfte aus zehn Meter auf die sportlich gekleidete Frau gefallen sein. Weil das Opfer keinen Ausweis bei sich hatte, war vorerst ihre Identität unklar, berichtete Polizei-Sprecherin Barbara Riehs.

Der gewaltige Frühlingssturm über weiten Teilen Ostösterreichs hat Sonntagnachmittag in Wien ein Menschenleben gefordert. In Wien-Donaustadt wurde eine 46-jährige Frau beim Joggen von einem herabfallenden Ast erschlagen.

