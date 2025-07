Nach Einbruch im Gasthaus: Wiener Wirt sorgt mit Posting für Lacher

In der Nacht auf Donnerstag brachen Unbekannte die Hintertüre des Gasthauses Schwaigerwirt in der Schwaigergasse auf.

„Is einzige was für mi logisch erscheint is, dass ihr uns vielleicht helfen wolltets, und uns daweil die Erdäpfeln geschält, es Fleisch zugeputz und portioniert, oder auch nur etwas vorkochen wolltets, nur um uns a Freude zu machen, damit wir weniger Arbeit haben“, schreibt Oberbucher.

„Ganz lieb gemeint“

Das sei zwar ganz lieb gemeint gewesen, aber man schaffe das schon allein. Und er warnt auch gleich: „In diesen Sinne schauts wegn einer Überwachung oder a Alarmanlage auch bei euch zuhause. In unserm Fall hats sichs wenigstens ausgezahlt.“

Es war nämlich nicht der erste Einbruch in sein Wirtshaus gewesen, erzählt Markus Oberbucher dem KURIER. „Bei uns ist schon einmal eingebrochen worden. Gestohlen ist damals nichts geworden, aber wir haben dann als Konsequenz die Alarmanlage eingebaut. Und die hat in diesem Fall gut funktioniert“, schildert er. Mit seinem Posting wollte er einen Weckruf starten: „In meiner Umgebung und bei meinen Freunden ist schon oft eingebrochen worden. Deswegen wollte ich zeigen, dass man mit wenig Geld, also der Alarmanlage, schon viel bewirken kann“, betont der Gastwirt.