Ferhat Yildirim: Ich bin beides. Mit 17 Jahren kam ich nach Österreich und lebe schon mehr als 25 Jahre da. Ich habe hier und in der Türkei Familie. Meine Söhne, 20 und 18, sind in Österreich zur Welt gekommen. Und einmal im Jahr mache ich Urlaub in der Türkei.

Ist Ihre Frau Türkin?

Ja, und mein Bruder ist mit einer Österreicherin verheiratet.

Wie viel Fleisch verarbeiten Sie täglich zu Döner? In Ihrem Geschäft sieht man mächtige Fleischberge.

Mehrere Hundert Kilo – also schon sehr viel.

Und wie viel Sauerteigbrote pro Tag verkaufen Sie?

Tausende.