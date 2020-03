Wie Frau Inspektor auf Verbrecherjagd geht

„Nach meiner Grundausbildung im Jahr 1997 in Linz war ich dort die erste Frau im kriminalpolizeilichen Dienst und später auch am Dienstposten in Telfs in Tirol“, erzählt Palmetzhofer. „Natürlich gab es da auch Skepsis seitens der männlichen Kollegen. Und ich habe mir zu Beginn auch schwer getan, auf Vorurteile richtig zu reagieren“, erzählt die Kriminalistin im Gespräch mit dem KURIER.

Bis heute ist sie ihrem Beruf und damit auch ihrer Berufung treu geblieben. „Jeder Tag ist anders, es bleibt immer spannend. Außerdem sind Teamarbeit und Flexibilität gefragt“, erzählt Palmetzhofer.