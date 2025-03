Wie Donald Trumps Politik die Medienlandschaft beeinflusst

US-Präsident Donald Trump ist einer der mächtigsten Männer der Welt. Seine Politik betrifft auch Österreich. So wie aktuell die US-Zölle auf alle Stahl- und Aluminiumimporte in Höhe von 25 Prozent.

In dieser Folge von "Der Chefredakteur" geht es darum, wie man über eine derart polarisierende Person berichtet und wo die Probleme liegen. Chronik-Redakteurin Teresa Sturm spricht mit Chefredakteur Martin Gebhart darüber, wie Trump und sein Team objektive Berichterstattung erschweren und, ob es ähnliche Tendenzen in der Politik hierzulande gibt.