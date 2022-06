Wie Cyberkriminelle aufrüsten

Cyberkriminalität ist ein lukratives Geschäft. In den vergangenen Jahren haben sich die Gangs spezialisiert: Die Entwicklung der Schadsoftware, das Ausspähen von Zielen, die Verteilung der Ransomware und das Verhandeln mit den Opfern werden streng arbeitsteilig durchgeführt. „Die Gruppen werden wie Unternehmen geführt und sind hoch effektiv“, sagt Mikko Hyppönen, Forschungschef beim finnischen Sicherheitsunternehmen WithSecure.

Die Gangs seien größer und wohlhabender geworden. Dazu habe, neben der straff organisierten Arbeitsweise, auch der Wertzuwachs bei Kryptowährungen beigetragen. Damit werden üblicherweise Lösegeldforderungen für das Freigeben von Daten beglichen: „Wer vor zehn Jahren zehn Millionen Dollar in Bitcoin hatte, hat heute eine Milliarde.“ Der Sicherheitsexperte spricht in Anlehnung an Start-ups, die mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet werden, von „Cybercrime Unicorns“.