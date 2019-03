Wettervorschau: Auf 20 Grad folgt Sturm

Mit der Kaltfront fällt am Abend und in der Nacht auf Dienstag im Westen und Süden verbreitet Regen, oberhalb von 800 bis 1000 m kommen wenige Zentimeter nasser Neuschnee hinzu.

Am Faschingsdienstag kühl und windig

Nach Abzug der Kaltfront über Nacht beginnt der Dienstag recht freundlich und auch tagsüber scheint im Bergland und im Süden häufig die Sonne. Nördlich der Alpen ziehen hingegen im Tagesverlauf zunehmend dichte Wolken und auch einzelne Schauer durch, dazu weht hier tagsüber kräftiger Westwind. „Von Oberöstereich über Wien bis ins Nordburgenland sind tagsüber immer wieder stürmische Böen von 70 km/h zu erwarten“, so Spatzierer. „Zudem ist es spürbar kühler als am Montag, die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 15 Grad.“

Zur Wochenmitte stürmischer Südföhn Am Mittwoch stellt sich auf der Vorderseite eines Tiefs über den Britischen Inseln eine kräftige Südströmung ein. Bei meist sonnigen Bedingungen legt der Südföhn im Tagesverlauf an Stärke zu und greift am Nachmittag von Vorarlberg bis Salzburg mit stürmischen Böen in die Täler durch. Hier wird es auch am mildesten, im Rheintal sind bis zu 19 Grad zu erwarten. „Am Donnerstag scheint sich der Südföhn noch zu verstärken, dann ist an der gesamten Alpennordseite mit kräftigem bis stürmischem Südwind zu rechnen“, sagt der Meteorologe. „Dazu steigen die Temperaturen weiter an und überschreiten in einigen Regionen wieder die 20-Grad-Marke.“ Erst am Abend dürfte der Föhn mit einer Kaltfront von Westen her zu Ende gehen.