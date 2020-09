Wetterausblick: Der Sommer hängt noch eine Woche dran

Der September war bisher in Österreich ausgesprochen warm und liegt aktuell bei der durchschnittlichen Lufttemperatur sogar auf Rekordkurs. Österreichweit war es im September bisher um drei Grad wärmer als normalerweise um diese Jahreszeit, hieß es am Samstag von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Dementsprechend waren auch die letzten etwas kühleren Nächte im Osten Österreichs nichts Außergewöhnliches für den Spätsommer/Herbstbeginn – auch wenn es aktuell vielleicht vielen Menschen so vorkommt.

Für all jene dürfte es eine gute Nachricht sein, dass die kommende Woche vorerst keine weitere Abkühlung bringt. Im Gegenteil: Nachdem sich heute, Sonntag, die Nebelfelder in den meisten Landesteilen lichten, startet die kommende Woche mit föhnigem Südwind. Dadurch wird es noch einmal verbreitet sommerlich warm. 27 Grad sind in der ersten Wochenhälfte von West nach Ost möglich – erst dann lösen phasenweise Schauer Föhn und mildes Wetter ab.