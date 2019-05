Wetter: Mai könnte kältester seit 40 Jahren werden

Die Eisheiligen sind noch nicht vorbei – und damit auch nicht das kalte Wetter. Denn vergangene Nacht gab es zum Eisheiligen Bonifatius reichlich Frost. Der Mai jagt derzeit einem Rekord nach und könnte der kälteste Mai-Monat der vergangenen 40 Jahre werden, so eine Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Dementsprechend viele Menschen empfinden diesen Mai als besonders frisch. "Überdurchschnittlich warme Monate sind für uns fast schon der Normalfall geworden, da wirkt dann jeder zu kühle Monat bereits ungewöhnlich", sagt Alexander Orlik von der ZAMG.

Mai um bis zu 3,5 Grad zu kühl

Um etwa 2,5 bis 3,5 Grad könnte dieser Monat zu kühl ausfallen. Die letzten deutlich zu kalten Monate waren 2004 mit 1,8 Grad unter den durchschnittlichen Mai Temperaturen, 1991 erreichten die Temperaturen sogar 4,4 Grad darunter.

Betroffen vom kalten Wetter waren vergangene Nacht vor allem die Täler in Vorarlberg und Tirol. Aber auch in höheren Lagen des Mühl- und Waldviertels wurde es frostig. Im Bregenzerwald sanken die Temperaturen sogar bis auf minus drei Grad ab. Noch kälter war es mit minus vier Grad in den Hochtälern der Alpen.