Wetter heute: Nebel im Donauraum, dann Sonnenschein

Im Donauraum und im Waldviertel hält sich teilweise zäher Nebel. Besonders hartnäckig sind die Nebelfelder in Oberösterreich. Danach geht es in der Osthälfte des Landes aber mit viel Sonne durch den Tag. Im Westen werden die Wolken kompakter und am Nachmittag setzt Regen ein. Oberhalb von rund 1200 Metern wird es im Westen schneien.

Es ist in Österreich mit teils kräftigem Südostwind und maximal -1 bis +9 Grad zu rechnen.