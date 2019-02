Im Westen und Süden scheint am Donnerstag häufig die Sonne. Sonst ziehen von Beginn an einige Wolken durch, die sich im Laufe des Nachmittags von Nordwesten her zusehends verdichten. Bis zum Abend bleibt es aber trocken. Teils mäßiger Westwind und milde Temperaturen von 6 bis 14 Grad.