Wetter: Blitzeis-Gefahr auf Österreichs Straßen

In Wien wird es ab dem Wochenende wieder etwas wärmer mit Tageshöchstwerten von vier Grad am Sonntag. Von Montag auf Dienstag steigen die Temperaturen dann von sechs auf 13 Grad. Schon am Mittwoch kühlt es aber wieder ab.

Im Westen Österreichs halten sich die Temperaturen in den nächsten Tagen stabil zwischen sieben und 11 Grad.