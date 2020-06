Wer legt "gute" und "böse" Guerillas fest?

Ein junger Österreicher schloss sich in Syrien einer Kurdenmiliz an, um gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu kämpfen. Eine tolle Sache, sagen viele. Trotzdem riskiert er damit seine österreichische Staatsbürgerschaft. Denn ein Kernpunkt des neuen Antiterrorpaketes ist der Entzug der Staatsbürgerschaft, wenn ein Österreicher "freiwillig für eine organisierte bewaffnete Gruppe aktiv an Kampfhandlungen im Ausland im Rahmen eines bewaffneten Konfliktes teilnimmt". Das Gesetz unterscheidet nicht zwischen "guten" und "bösen" Guerillas.