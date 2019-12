Weihnachtsgeschäft: Das Christkind geht heute einkaufen

Am dritten Adventwochenende wird auf Wiens Straßen einiges los sein. 37 Prozent der Wiener sind Last-Minute-Einkäufer und besorgen die Geschenke für ihre Liebsten in den letzten zehn Tagen vor dem Heiligen Abend.

Generell zeigt sich der Handel mit dem bisherigen Umsatz zufrieden: „Luft nach oben gibt es immer, aber das bisherige Weihnachtsgeschäft ist jedenfalls auf stabilem Niveau“, bilanziert Rainer Trefelik, Obmann der Sparte Handel in der Wiener Wirtschaftskammer.

Gut besucht werden am Samstag vor allem jene Geschäfte in der Wiener Innenstadt sein, die Lebensmittel, Spielzeug, Küchengeräte oder Altwaren verkaufen. Denn laut Zahlen der Wirtschaftskammer investieren die Wiener für das Fest selbst immer mehr in Genuss- und Lebensmittel. Süßwaren, Feinkost, Weine, Spirituosen und Craft-Biere sind beliebte Geschenke. Dabei wird auf Regionalität und Nachhaltigkeit geachtet

Teure Küchengeräte

Auch in teure Küchengeräte, wie etwa Kaffeemaschinen, wird gerne investiert. Bei den Jüngsten sind vor allem Spielsachen rundum die Helden aus TV-Serien und Kinofilmen beliebt. Im Trend liegen etwa Star Wars, die Minions, die Eiskönigin, Spider-Man und immer noch Super Mario. Der Altwarenhandel ist erfreut, dass restaurierte Cocktail-Sessel in hippen Farben angesagt sind, Emaille-Geschirr und englisches Porzellan sind ebenfalls beliebte Geschenke.

Generell wollen neun von zehn Wienern zu Weihnachten etwas verschenken – für 48 Prozent sind Packerln ein unverzichtbarer und zentraler Bestandteil des Fests. Im Durchschnitt geben die Wiener 350 Euro aus, 82 Prozent davon für die Familie.

Am dritten Adventwochenende begeben sich viele Wiener auch auf die Suche nach einem Christbaum. Seit Jahren ist dabei die Nordmanntanne aus heimischer Produktion der beliebteste Baum. Sie überzeugt 90 Prozent der Wiener durch Haltbarkeit, Dichtheit und runde Nadeln, die das Dekorieren erleichtern. Dann folgen die Blaufichte und die Colorado Tanne, im Ranking überzeugen sie aber gemeinsam nur 10 Prozent der Wiener.

Die meisten Bäume, die in Wien verkauft werden, stammen laut Wirtschaftskammer aus dem Inland. Niederösterreich ist das größte Anbaugebiet, es folgen Oberösterreich, die Steiermark und das Burgenland.