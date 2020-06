„Was die Betriebe brauchen sind Gäste“

Wetterkapriolen im Frühjahr, Unwetter und Überflutungen zum Sommerbeginn. Der Österreich-Tourismus wünscht sich vor allem eines: Sonne. Der KURIER sprach mit Petra Stolba, der Geschäftsführerin der Österreich Werbung, über die aktuelle Situation in den heimischen Tourismusgemeinden.

KURIER: Das regnerische Frühjahr und die Unwetter vor einem Monat wirken sich auch auf die Buchungen in Österreich aus. Wie stark spüren Sie das?

Petra Stolba: Wir haben noch keine Zahlen für den Juni. Aber natürlich befürchten wir Auswirkungen. Beim Hochwasser im Jahr 2002 hatten wir in den betroffenen Bundesländern einen Rückgang von 15 bis 20 Prozent. Das ist schon empfindlich. Dazu kommt, dass wir diesmal das Unwetter zu Saisonbeginn hatten – also genau zu dem Zeitpunkt, zu dem viele ihren Urlaub planen.

Deutschland wurde ja selbst stark vom Hochwasser getroffen. Wirkt sich das ebenfalls aus?

Natürlich. Ein Drittel unserer Besucher kommt aus Deutschland, danach folgen schon die Österreicher. Und auch Tschechien hat es ja schwer erwischt.

Sind die österreichischen Tourismusgemeinden wieder fit für Besucher?

Die Aufräumarbeiten sind weitgehend abgeschlossen. Wir müssen den Gästen jetzt vermitteln: Ihr könnt’s wieder kommen, es ist alles wiederhergestellt. Und so kann auch jeder auf seine Art und Weise etwas Gutes tun. Denn was Betriebe brauchen, die vom Unwetter getroffen worden sind, sind Gäste. Und außerdem: Wer rasch hilft, hilft doppelt.“

Wie reagiert die Österreich Werbung jetzt auf die aktuelle Situation?

Wir werben seit Mitte der Woche intensiv im Radio mit dem Slogan. „Jetzt. Österreich“. Auf unserer Homepage (www.austria.info; Anm.) vermitteln wir gezielt Buchungen in die Bundesländer, die vom Wasser betroffen waren. Der Gast kann direkt auf konkrete Angebote zugreifen. Damit wollen wir gegenarbeiten, alle bemühen sich. Und abgerechnet wird schließlich erst am Ende der Saison.

Wie wird diese Abrechnung aussehen?

Im Vorjahr hatten wir ein Rekord-Ergebnis mit 65,7 Millionen Nächtigungen. Wenn wir daran wieder rankommen, ist das toll. Wir hoffen darauf.