VP will den stotternden Wahlkampfmotor auf Touren bringen

Ganz reibungslos läuft der schwarze Wahlkampfmotor – sonst eine geölte Maschine bei der Partei, die seit 1945 den Landeshauptmann stellt – aber noch nicht. Nach 14 Jahren Platter ist der Übergang ein holpriger Parallellauf.

So kündigte Wirtschaftslandesrat Mattle – und nicht Eigentümervertreter Platter – etwa unlängst eine Sonderdividende des Landesenergieversorgers Tiwag an, die zur Finanzierung von Anti-Teuerungsmaßnahmen verwendet werden soll. Der Tiwag-Chef stellte jedoch eine Auszahlung im heurigen Jahr in Abrede.