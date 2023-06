Vorarlberg: Unbekannter verletzte Vierjährigen im Bus am Arm

Ein etwa 60-jähriger Mann hat am Donnerstag in einem Linienbus von Bregenz nach Sulzberg (Bezirk Bregenz) einen Vierjährigen am Unterarm gepackt und ihn verletzt.

Die Mutter des Buben konnte ihr Kind aus dem Haltegriff des Unbekannten befreien, der Vierjährige erlitt dennoch zwei blutende Schürf- und Kratzwunden. Nach einer entsprechenden Anzeige der Mutter sucht die Polizei nun nach Zeugen des Vorfalls.