Vorarlberg: Feuerwehr musste 51-Jährigen aus Unfallwrack schneiden

Ein 51-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Freitag auf der Rheintalautobahn im Bereich des Pfändertunnels bei Bregenz mit seinem Fahrzeug frontal gegen die Steinmauer einer Pannenbucht geprallt. Die Feuerwehr musste den Pkw mit der Bergeschere aufschneiden, um den Verletzten aus dem Wrack zu retten. Der 51-Jährige war bewusstlos und wurde nach der Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert, informierte die Vorarlberger Polizei.

Der Mann war gegen 23.10 Uhr mit seinem Firmen-Pkw in Fahrtrichtung Tirol unterwegs. Die Tunnelröhre in diese Richtung war wegen Arbeiten in der Nacht gesperrt, der Verkehr wurde daher in die zweite, im Gegenverkehr geführte Tunnelröhre umgeleitet. Warum der Lenker mit seinem Fahrzeug vor der Einfahrt in den Tunnel zunächst die Betonleitwand der dortigen Umleitungseinrichtung touchierte und dann gegen die Mauer der Pannenbucht prallte, war vorerst unklar. Der Pfändertunnel war infolge des Unfalls bis 00.45 Uhr gesperrt.