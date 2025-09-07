Von Sonnenschein zu Regenschauern: Kaltfront zur Wochenmitte

Die Woche startet im Osten spätsommerlich, im Westen wird es bald regnerischer und kühler. Laut Prognose der Geosphere Austria vom Sonntag erscheint die Osthälfte in der kommenden Woche insgesamt deutlich begünstigt, auch weil die Temperaturen wärmer als in der Westhälfte sind. Vor allem der Mittwoch und der Donnerstag werden aber generell eher nass.

Die Details: Am Montag wechseln generell Sonne und Wolken einander ab, wobei die Wolken im Westen am dichtesten sind und im Osten generell der freundliche Wettercharakter überwiegt. In Tirol und Vorarlberg sind am Nachmittag ein paar Schauer zu erwarten, sonst bleibt die Schauerneigung deutlich geringer. Frühnebelfelder lösen sich rasch auf. Der Wind weht überwiegend schwach. Die Frühtemperaturen liegen bei sieben bis 15 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 22 bis 28 Grad.

Am Dienstag werden die Wolken in der Westhälfte rasch dichter und bis zum Nachmittag breiten sich Regenschauer an der Alpennordseite bis ins westliche Niederösterreich aus. Weiter im Norden und im Osten bleibt es noch recht freundlich und sonnig, wobei auch hier am Nachmittag vermehrt Quellwolken entstehen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Süd. Von acht bis 16 Grad in der Früh steigen die Temperaturen auf 19 bis 27 Grad.