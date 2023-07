Villacher Kirchtags Auftakt: Fast 20 Euro für ein Bier und eine Suppe

Ein Gesamtumsatz von 50 Millionen Euro, 450.000 Besucher, 611 Musikanten, 1.000 ausgebuchte Betten, 34 Fahrgeschäfte.

Das sind die Fakten zum 78. Villacher Kirchtag, der heute, Sonntag, mit dem traditionellen Bieranstich um 11.30 Uhr beginnt und bis 6. August zum Feiern in der Draustadt einlädt. Am kommenden Samstag steht mit dem traditionellen Trachtenfestzug , mit mehr als 3.000 Teilnehmern, der Höhepunkt bevor. Gefeiert wird aber die gesamte Woche.

Für alle Nicht-Kärntner gibt die Kirchtags-Homepage wertvolle Tipps, was man an den Kirchtags-Tagen alles machen muss. Darunter finden sich auch diese zwei Punkte: "a frisch gezåpftes Bier genießn" und "Kirchtågssupm essn".

Bier und Kirchtagssuppe um 16,50 Euro

Doch genau diese kulinarischen Tipps werden die gesamte Woche über wohl für heiße Diskussionen sorgen. Denn Fakt ist auch, wer am Kirchtag Essen und Trinken will, muss heuer noch tiefer ins Geldbörserl greifen, als ohnehin. Für ein großes Bier werden sind zwischen 6,50 Euro und 7 Euro fällig. Eine Kirchtagssuppe mit Reindling kostet sogar 9,50 Euro. Macht 16,50 Euro, mit Trinkgeld also gute 20 Euro pro Person.

Erklärt wird der Preisanstieg mit gestiegenen Preisen für die Gastronomen selbst. Ob Personal, Standkosten oder Bierpreise, alles sei teurer geworden.