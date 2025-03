U-Haft für mutmaßlichen Villach-Attentäter verlängert

Die Untersuchungshaft gegen den mutmaßlichen Attentäter von Villach ist am Mittwoch nach einer Haftverhandlung verlängert worden. Als Haftgründe wurden Flucht- und Tatbegehungsgefahr angeführt, teilte das Landesgericht Klagenfurt mit.

"Der Angeklagte, der durch einen Verteidiger vertreten war, hat vor dem Richter zum Tatgeschehen weiterhin keine Angaben gemacht", hieß es in einer Presseaussendung.

Der 23-jährige Syrer hatte am 15. Februar in der Villacher Innenstadt mit einem Messer auf Passanten eingestochen. Dabei wurde ein 14-jähriger Jugendlicher getötet und fünf weitere Personen teils lebensgefährlich verletzt. Der Mann hatte sich zur Terrormiliz "Islamischer Staat" bekannt und angegeben, dass er so viele Menschen wie möglich töten wollte.